L'Atalanta, come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio, ha deciso di andare in silenzio stampa dopo il gol annullato a Malinovskyi. Silenzio dei tesserati, ma non del sito ufficiale del club bergamasco.



IMMAGINE - La Dea, attraverso il proprio portale, ha postato in apertura un fermo immagine che mostra la posizione del giocatore ucraino (che però non è quello che ha reso vana l'azione: è bene ricordare che il fuorigioco è di Hateboer), evidenziato assieme all'autore del passaggio. La didascalia, lapidaria, è "Giudicate voi...."