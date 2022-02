, ma in unche continua a ben impressionare e a credere in un posto in EuropaDopo un complicato avvio di stagione, figlio di qualche distrazione di troppo legata al mercato - come il diretto interessato ha avuto modo di dichiarare - il centrocampista franco-camerunesetrasfromandosi in uno degli irrinunciabili dallo scorso ottobre in avanti. Dalla partita contro l'Udinese,e, con la rete alla Roma, è salito a quota 4 in questo campionato, ponendosi proprio alle spalle di Barak come miglior realizzatore tra i centrocampisti gialloblù e come quarto assoluto della squadra.: oltre ad essere un grande recuperatore di palloni, l'ex Nizza(è tra i primi 10 della Serie A) ed è uno dei calciatori con la maggiore conversione di conclusioni da fuori area. Già centrale nell'ultimo Verona di Juric, Tamezenell'estate 2020 - saltato per appena una presenza - per fiondarsi su quello che, a conti fatti,e pagato anche per una cifra irrisoria. Se la partenza del marocchino ha fruttato circa 20 milioni di euro nelle casse del club veneto, Tamezeda un Nizza che a sua volta, dopo la bocciatura espressa dall'allora tecnico Vieira, lo aveva dato per perso.- Una scommessa già vinta, come tante altre di una società che negli ultimi anni ha sbagliato davvero pochissimi investimenti e che si sta consolidando come una delle realtà di provincia a cui guardare con sempre maggiore attenzione. Un club che vive ovviamente delle ricche plusvalenze che ha saputo garantirsi in epoca recente, tra le quali presto potrebbe figurare pure Tameze: il classe '94 è nell'età giusta per giocarsi la grande opportunità di una carriera.parlano tutti di Barak, Caprari e Simeone, ma nella formazione di Tudor c'è un altro gioiello poco reclamizzato ma altrettanto ambito.