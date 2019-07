Duvan Zapata e l'Atalanta, una storia che continua. Nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha incontrato l'entourage del calciatore per parlare del rinnovo di contratto (il calciatore è in prestito biennale dalla Sampdoria): prima gli orobici riscatteranno il cartellino del colombiano, poi gli rinnoveranno il contratto fino al 2023. Sì, perché le parti vogliono proseguire insieme.



SOLO IL MERCATO... - "Solo un'offerta irrinunciabile può farlo partire" ha dichiarato qualche giorno fa Gian Piero Gasperini. E in effetti è così: se dovessero arrivare 50 milioni di euro, ecco che il colombiano potrebbe partire, con diversi club, dal Napoli all'Atletico Madrid, che hanno mostrato interesse.