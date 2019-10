"Scusandoci per il disagio, si comunica che l’evento in programma questo pomeriggio dalle 18 alle 19 ad Oriocenter è purtroppo stato annullato e rinviato a data da destinarsi: per indisposizione fisica il tecnico Gian Piero Gasperini non potrà presenziare. Ci scusiamo ancora per il disagio". Con questo messaggio apparso nel suo canale ufficiale, la società ha spiegato di aver dovuto annullare l'evento tanto atteso presso il centro commerciale di Orio al Serio in serata, dove tantissimi bambini avrebbero chiesto foto e autografi al loro idolo.



Non solo, il tecnico dei nerazzurri avrebbe risposto anche a tutte le loro domande e curiosità dopo l'allenamento con quel che è rimasto della squadra (9 pedine soltanto) a Zingonia. Rimasto invece a riposo per questa improvvisa indisposizione fisica, l'appuntamento col 'Gasp' è rinviato a data da destinarsi.