L'Atalanta ha ripreso la preparazione in vista del prossimo match contro l'Empoli. Diverse le assenze nel gruppo a disposizione di Gian Piero Gasperini: Djimsiti ha svolto terapie, in attesa di essere sottoposto nelle prossime ore ad esami strumentali. Vorlicky ha svolto lavoro individuale. Koopmeiners lavoro individuale in piscina, mentre per Hateboer solo terapie.