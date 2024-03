Atalanta, infortunio per Koopmeiners con l'Olanda: l'esito degli esami

Uno dei migliori giocatori della nostra Serie A si è infortunato in nazionale: stiamo parlando di Teun Koopmeiners che oggi si è sottoposto agli esami dopo lo stop con l'Olanda. Il giocatore dell'Atalanta ha svolto oggi nuovi esami che hanno evidenziato postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro.



RIENTRO - Quando rientrerà dunque il centrocampista? Non è ancora chiaro se Koopmeiners ci sarà o meno per la partita contro il Napoli. I nerazzurri poi avranno da giocarsi, in pochi giorni, campionato, Coppa Italia ed Europa League, motivo per cui Gasperini potrebbe concedergli del tempo prima di farlo rientrare.