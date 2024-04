Atalanta, tegola Scalvini: lesione al bicipite femorale, ecco quanto starà fuori

Brutta tegola per l': si ferma, Gian Piero Gasperini perde uno dei suoi titolarissimi per almeno tre-quattro settimane.Il difensore classe 2003 aveva lasciato il campo contro il Napoli (30esima giornata di Serie A) al 71' per un problema muscolare, oggi è arrivato l'esito degli esami e non è stato rassicurante.- Scalvini infatti si è procurato una, un infortunio che lo costringerà a saltare la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina ma non solo.

- Per Scalvini si prospetta uno stop fino alla fine di aprile circa, periodo nel quale salterà anche i quarti di finale di UEFA Europa League contro il. Il rientro potrebbe avvenire nei primi giorni di maggio, quando l'Atalanta affronterà la Salernitana in campionato e sarà impegnata nelle semifinali di Europa League in caso di passaggio del turno contro i Reds.Mercoledì 3 aprile, ore 21: Fiorentina-Atalanta, Coppa ItaliaDomenica 7 aprile, ore 18: Cagliari-Atalanta, Serie AGiovedì 11 aprile, ore 21: Liverpool-Atalanta, UEFA Europa League

Lunedì 15 aprile, ore 20:45: Atalanta-Verona, Serie AGiovedì 18 aprile, ore 21: Atalanta-Liverpool, UEFA Europa LeagueDomenica 21 aprile, ore 20:45: Monza-Atalanta, Serie AMercoledì 24 aprile, ore 21: Atalanta-Fiorentina, Coppa ItaliaDomenica 28 aprile: Empoli-Atalanta, Serie ADomenica 5 maggio: Atalanta-Salernitana, Serie A- Finora in questa stagione Scalvini ha collezionato 34 presenze complessive con l'Atalanta mettendo a segno un gol in Europa League.