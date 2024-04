Atalanta, quando torna Charles De Ketelaere: i dubbi tra Coppa Italia e Cagliari

Il belga non ha giocato a Napoli, nella roboante vittoria dell’Atalanta al Maradona. Il problema fisico accusato in Nazionale è più serio del previsto, tanto che la sua assenza potrebbe non essere così breve come inizialmente ipotizzato.Gasperini dovrà fare a meno di De Ketelaere anche nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina. Lui e Scalvini non saranno convocati e quindi Gasperini è costretto a rinunciare a due pedine importanti in un match già decisivo.L'attaccante belga, che dieci giorni fa ha subito una distrazione all'adduttore lungo sinistro nel ritiro della sua Nazionale, ha svolto lavoro individuale tra palestra e campo anche alle ripresa degli allenamenti lunedì. Il problema è serio e non si vedono miglioramenti.

E quindi quando dovrebbe rientrare CDK? Proverà in qualche modo ad essere disponibile per il match in campionato contro il Cagliari, ma è più probabile venga preservato per l’andata dei quarti di Europa League contro il Liverpool, in programma giovedì 11 aprile.De Ketelaere è un po’ calato nelle prestazioni se consideriamo gli ultimi due mesi. Ma restano i numeri di questo suo campionato: sei gol e sei assist in 26 presenze di Serie A. Un rilancio evidente e un colpo sicuro per chi ci ha puntato al fantacalcio. Gasperini ci punta e lo rivuole in condizione al più presto.