Atalanta, si rivede in campo Zappacosta! Per la Fiorentina in due a rischio!

Quasi duemila tifosi dell'Atalanta presenti sugli spalti del campo principale di Zingonia per caricare la squadra in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma il 3 aprile alle 21 al Franchi contro la Fiorentina.mister Gasperini ha già perso due finali e vuole conquistare un trofeo per coronare il suo ciclo bergamasco. L'entusiasmo è alle stelle dopo la pesante vittoria per 3-0 sul Napoli al Maradona e moltihanno voluto caricare oggi la squadra. "i cori più intonati a Pasquetta, insieme allo striscione: "Lotta e Vinci per Noi".

Sul campo, mister Gasperini ha schierato un 11 contro 11 nella partitella segnata dalle reti dinella stessa squadra insieme aSi è rivisto in campo, che ha superato il fastidio al flessore sinistro, mentre Scalvini ha guardato da bordo campo. Per lui solo terapie,Grande assente all'allenamento invece