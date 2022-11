Il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, scalpita per riavere la sua maglia da titolare per la prossima partita di campionato, che vedrà i nerazzurri opposti all'Atalanta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Le quotazioni sono in rialzo, anche se difficilmente Simone Inzaghi opterà per cambiare proprio adesso quel piccolo meccanismo magico che ha permesso alla sua Inter di eliminare il Barcellona in Champions e di ottenere cinque vittorie nelle ultime sei di A. Ma il fatto esiste: Marcelo Brozovic punta a una maglia da titolare che gli manca dal 10 settembre, proprio nella gara vinta contro il Torino grazie a un suo guizzo a un minuto dal 90’. Il centrocampista croato ha finito il rodaggio: nove minuti contro la Juve, per riprendere confidenza col campo e col clima infuocato della grande sfida; poi 29’ nella goleada contro il Bologna. La scorsa stagione sarebbe bastato averlo a disposizione per rivederlo a dettare i tempi in mediana, quest’anno invece è differente: l’Inter non è più Brozocentrica, ma il croato resta un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio".