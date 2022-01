I 5000 tifosi presenti al Gewiss Stadium per Atalana-Inter si sono fatti sentire purtroppo in negativo nel corso del primo tempo della gara. Dalla curva bergamasca sono partiti infatti molti cori di stampo razzista nei confronti di Edin Dzeko che però non è stato zitto e ha risposto a gesti ai vari "sei uno zingaro" che sono stati intonati dai supporter orobici.