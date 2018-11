Atalanta-Inter è il match che inaugura, alle 12.30, il programma domenicale della dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti viene da 7 vittorie consecutive e insegue l'ottava per non perdere contatto dalla capolista Juventus, ma anche i nerazzurri di Gasperini attraverso un buon momento di forma, essendo reduci da 3 successi di fila.



Ecco alcuni dati statistici sulla partita forniti da Opta:



L’Inter ha vinto cinque delle ultime otto partite di Serie A contro l’Atalanta (2N, 1P). L’Atalanta è rimasta imbattuta in otto delle ultime nove sfide interne contro l’Inter in Serie A, ottenendo tre vittorie e cinque pareggi in questo parziale. L’ultima gara esterna dell’Inter contro l’Atalanta in Serie A è terminata 0-0, dopo una striscia di ben 19 trasferte in cui la squadra di Milano era andata in gol contro i bergamaschi.

L’Atalanta ha pareggiato ben cinque delle ultime sette partite di Serie A giocate nell’anticipo domenicale (1V, 1P).



Solo il Manchester City (quattro) ha subito meno gol dall’interno dell’area di rigore dell’Inter (cinque) nei top-5 campionati europei 2018/19. Nessuna squadra di questa Serie A vanta più marcatori differenti dell’Inter (11) e nessuna inoltre conta più dei sei giocatori nerazzurri con due o più gol segnati.

Tutti gli ultimi otto gol dell’Atalanta in campionato sono arrivati nei secondi tempi, parziale nel quale l’Inter ha subito l’83% delle proprie reti (cinque su sei).



L’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha segnato sei gol in cinque presenze di Serie A giocate a San Siro contro l’Atalanta, zero nelle cinque partite disputate a Bergamo. Era da marzo 2016 che il fantasista argentino, Alejandro Gomez, non rimaneva sei partite di campionato consecutive senza segnare un gol o fornire un assist. Il primo dei 63 gol in Serie A dello sloveno Josip Ilicic è arrivato contro l’Inter, nel settembre 2010 con la maglia del Palermo – in totale ha realizzato quattro reti ai nerazzurri, solo a Bologna e Chievo ha segnato di più (cinque a entrambe).





