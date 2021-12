Risultati della penultima giornata: il Milan ne prende tre in casa col Sassuolo, il Napoli ne fa quattro (a zero) alla Lazio, l’Atalanta vince (con qualche difficoltà) a Torino contro la Juventus, l’Inter vince facile a Venezia. Risultati dell’ultima giornata: il Napoli viene rimontato a Reggio Emilia dal Sassuolo (da 2-0 a 2-2), il Milan, l’Inter e l’Atalanta vincono dominando contro Genoa (a Marassi), Spezia e Venezia.Adesso è bello, proprio bello, il campionato di Serie A: quattro squadre in 5 punti e nessuna è lì per caso, tutte hanno giustificate ambizioni di vincere lo scudetto 2021-22.Se si guarda dentro alla stagione di questo gruppetto, in cui includiamo anche la Lazio, si fatica a pensarne anche una sola in grado di agganciare il quartetto., dove gli ultimi due scontri diretti in programma potrebbero incidere più di quanto è accaduto finora.E’ evidente un equilibrio di valori. Le uniche due vittorie sono del Milan a Bergamo e dell’Inter sul Napoli. ProprioL’Inter è l’unica delle quattro ad aver già completato il suo ciclo di vertice e ora dal calendario potrebbe trarre dei vantaggi.- I, nonostante il dominio psicologico di Ibrahimovic,: Ilicic, Muriel, Malinovskyi, la fantasia è tanta anche a Bergamo. Sulla vittoria finale peseranno gli infortuni, le coppe e la trasferta degli africani nel loro continente nel mese di gennaio e febbraio. Spalletti, che ha già perso Osimhen per un lungo periodo, rischia di non avere a disposizione nemmeno Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly per la partita con l’Atalanta. Pioli, che ha appena scoperto Messias, ha perso Kjaer, non ha ancora recuperato Rebic e sta spremendo Ibrahimovic. Sta meglio Inzaghi e sta bene anche Gasperini.senza Bennacer, Kessie e pure Ballo-Touré. In questo caso, il vantaggio di Inter e Atalanta, che in rosa non hanno africani, è evidente. Attendiamo l’ultima giornata delle coppe europee per sapere quale squadra, oltre a quella di Inzaghi, supererà il girone. L’Inter non arrivava agli ottavi da un decennio e sul prossimo turno di Champions investirà le migliori risorse. Il Milan, invece, rischia di restarne fuori e avrà solo il campionato su cui puntare: la possibilità di gestire Ibrahimovic fa immaginare a Milanello scenari incoraggianti, anche se perdere la Champions non fa mai piacere. Aspettiamo anche Napoli e Atalanta, poi potremo fare un discorso più approfondito.