Atalanta, Isaac Isoa sarà il prossimo gioiello: un nuovo Scalvini che ha già fatto male a Inter, Roma e Milan

Per la prima volta nella sua storiaal termine della passata stagione si è laureata Campione d'Italia della categoriaUn titolo, uno dei pochi, che ancora mancava al sempre più prolifico settore giovanile nerazzurro e che grazie ai ragazzi allenati da Alessio Gambirasio ora riempie la bacheca di Zingonia. Tanti dei ragazzi protagonisti in campo, stanno facendo passi da gigante ma fra tutti chi sta bruciando letteralmente le tappe è il difensore centrale, nato in Italia nella provincia bresciana presa in mezzo fra Bergamo e Cremona, da una famiglia di chiare origini nigeriane, inizia a giocare a pallone molto presto a 6 anni nella Dellese la squadra del suo paese per poi trasferirsi al Montichiari.che lo accoglie nel proprio settore giovanile. Come già successo ad esempio per il più notoa Bergamo Isaac cresce di stagione in stagione modificando il suo modo di stare in campo e affindando le sue qualità.

Difensore centrale che si sta specializzando da braccetto difensivo, ma che può adattarsi da terzino, Isoa può vantare un fisico quasi da cestista., fisico slanciato e "sottile", ha un'apertura alare e una falcata importantissima che abbina anche ad un'ottima capacità di lettura dei tempi.che per caratteristiche fisiche lo può ricordare anche se, ad oggi, il classe 2003 è molto più avanti nel gioco coi piedi. Isaac però ha una mentalità internazionale e il centrale a cui si ispira di più èdell'Arsenal.

ha il vizio del gol e anche quest'anno è già a quota 1 in 7 gare. Il difensore è però stato realmente fra i protagonisti indiscussi della cavalcata scudetto perchédi finale, poinell'andata delle semifinali e infine ha siglato unaa che gli ha fatto firmare il suo primo contratto da professionista appena compiuti gli anni. Oggi si sta già alternando con la formazione Primavera e con la Youth League e con Gian Piero Gasperini che lo sta già monitorando. Isoa, tra l'altro, non è l'unico talento di questa nidiata che arriverà nel calcio dei grandi. Da Michieletto a Steffanoni, passando per Regonesi e Bono, il futuro è assicurato.