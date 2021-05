Con lo scudetto ormai nelle mani dell’Inter, a regalare emozioni in Serie A ci pensa la lotta Champions con ben 5 squadre in 5 punti a contendersi i 3 posti rimasti per partecipare alla prossima edizione del massimo trofeo continentale. Per i betting analyst l’unica ad essere praticamente certa di far parte della prossima Champions League è l’Atalanta, seconda in classifica a 69 punti, tanto che un piazzamento nelle prime 4 della squadra di Gasperini, come riporta Agipronews, si trova in quota a 1,12. Stessi punti, ma quota diversa per la Juventus con gli analisti che pagano 1,50 volte la posta in caso di qualificazione. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Napoli che condivide la quota con i bianconeri nonostante due punti di svantaggio rispetto ai rivali. Chi, invece, sembra essere tagliato fuori dalla prossima Champions, al momento, è il Milan a quota 69 punti così come Juventus e Atalanta e atteso dal confronto diretto con i bianconeri nel prossimo turno: una qualificazione alla coppa dalle orecchie dell’anno prossimo della squadra di Pioli vale 1,85. Ancora meno possibilità, infine, per la Lazio di Simone Inzaghi che, con una partita da recuperare contro il Torino, vede le sue speranze di entrare nelle prime 4 a 2,75.