Si apre oggi il 13esimo turno di Serie A con Atalanta-Juve, sfida d'alta classifica al Gewiss Stadium: di seguito gli episodi da moviola della giornata, analizzati da Calciomercato.com.



Atalanta – Juventus

Rocchi

Peretti – Cecconi

Iv: Doveri

Var: Aureliano

Avar: Carbone



45' Ammonito Cuadrado per un fallo sulla trequarti



45' Giallo per Gosens dopo un fallo su Bentancur



41' Ammonito Freuler per un fallo su Pjanic



26' Ammonito Dybala per proteste.



15' Calcio di rigore per l'Atalanta! Tocco di Gomez, la palla finisce sul braccio di Khedira: Rocchi non ha dubbi ad indicare il dischetto!



8' Ammonito Palomino per un fallo su Higuain



6' Ammonito Higuain per un fallo su Gollini: l'attaccante argentino colpisce con il piede la caviglia del portiere, in uscita.