Nella prima delle quattro amichevoli internazionali dell'Atalanta, la coppia d'attacco Lookman-Hojlund ha sfiorato la vittoria, prima di perdere la gara ai rigori, contro i detentori dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte, grazie a un gol, un assist e un legno per parte. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha osservato soddisfatto dalla panchina l’operato del duo nigeriano-danese e ha fatto le sue riflessioni per la ripresa del campionato.



COLOMBIANI SUL MERCATO- Non solo Boga ha deluso nel solito ruolo di esterno offensivo, strizzando l’occhio alla Premier e alla Fiorentina interessata a un prestito con diritto di riscatto, ma anche i subentrati Muriel e Zapata sono sembrati sottotono rispetto alla coppia di giovani goleador. Impossibile che i Percassi facciano a meno di entrambi gli over 30 colombiani a gennaio, ma sicuramente uno dei due è destinato a partire.



MURIEL- Tra i due è Muriel quello che sta ricevendo le attenzioni più importanti sul mercato: in un passato non troppo lontano si era fatta avanti anche la Juve, ma adesso è in Turchia che si potrebbe aprire un’asta. Continui i contatti tra il Fenerbahçee l’agente dell’attaccante colombiano, tanto che la società orobica ha già esplicitato la sua richiesta: servono almeno 15 milioni di euro perché Muriel dica addio a Bergamo. Anche il Galatasaray è alla finestra.



ZAPATA- Per Duvan Zapata l’unico pretendente al momento resta il Newcastle, che comunque non sembra disposto a versare più di 12 milioni: l’attaccante 31enne ha inoltre recentemente prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2025 e una sua partenza nel mercato di riparazione appare difficile.