Milan e Inter, occhi su Atalanta-Juventus: ecco perché

10 minuti fa



Con il secondo posto matematicamente ottenuto, il Milan si è guadagnato anche l'accesso alla prossima Supercoppa Italiana che si disputa, grazie al nuovo format, tra quattro squadre: la squadra Campione di Italia (Inter), la seconda classificata (Milan), le due finaliste di Coppa Italia (Juventus e Atalanta). Questa sera verranno definiti gli accoppiamenti delle due semifinali.



Secondo il format seguito quest'anno, le due semifinali mettono di fronte la vincitrice del campionato contro la finalista di Coppa Italia e la vincitrice della Coppa Italia contro la seconda classificata in campionato. Ne segue che il Milan è già consapevole che sfiderà, per accedere alla finalissima che mette in palio il trofeo, chi uscirà dallo Stadio Olimpico di Roma con la Coppa nazionale da mettere in bacheca. In sostanza, i rossoneri affronteranno la vincente di Atalanta o Juventus, mentre l'Inter si scontrerà contro la perdente della sfida.