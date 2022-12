Il Napoli ha messo nel mirino Teun Koopmeiners per la prossima estate. L'Atalanta non ha intenzione di liberarlo prima dell'estate, ma nel frattempo ha messo nel mirino un baby talento che potrebbe rinforzare, già a gennaio per essere pronto per la prossima annata, il centrocampo di Gasperini. Si tratta di Ibrahima Bamba gioiellino classe 2002 del Vitoria Guimaraes e convocato da Roberto Mancini per l'ultimo stage in Nazionale.