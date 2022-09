Teun Koopmeiners, autore di una tripletta nel successo 3-1 dell'Atalanta contro il Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "E' la mia prima tripletta in carriera, sono molto felice. Sono contento per la vittoria e di questa squadra, vogliamo andare avanti così".



SUI TIFOSI - "Una vittoria anche per i tifosi. Vogliamo continuare così, ma la stagione è ancora lunga".