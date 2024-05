Juventus, UFFICIALE: squadra a Montero. Le tappe del nuovo allenatore

Si attendeva solo l'annuncio ufficiale, posticipato per cavilli regolamentari, e ora è arrivato.Le prossime due giornate di Serie A, le ultime del Campionato 2023/24, vedranno infatti, al posto di Massimiliano, esonerato dal club..A comunicarlo è la stessa Juve che spiega gli step futuri dell'uruguaiano. "Montero è attualmente il tecnico dell’Under 19 che proprio ieri, 18 maggio, ha concluso il Campionato Primavera 1:che poi guiderà nelle partite contro il(lunedì 20 ore 20.45 al “Dall’Ara”) e contro il, all’Allianz Stadium, in data e orario ancora da definire, match che chiuderà la stagione. A Paolo, prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina, auguri di buon lavoro per questo doppio impegno"

segue quindi Massimilano, esonerato per i comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia, vinta dai bianconeri contro l'Atalanta. Bandiera e perno della Juve e della propria nazionale,prima del ritorno all'ovile. Nel futuro del club però c'è già un'altra figura, quella diche sarà proprio il suo primo rivale lunedì e quello che ne prenderà il posto. I contatti tra l'attuale allenatore dele la Juve ci sono stati e hanno portato a una sorta di promessa. A tempo debito, alla fine della cavalcata con gli emiliani, il tecnico italobrasiliano potrà mettere nero su bianco il suo passaggio alla Juve con un contratto di due anni con opzione sul terzo.