Atalanta, Koopmeiners scrive la storia: dalla strategia della Juve a quei 48 milioni…

Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è cantava Ligabue. Certe notti servono per scrivere un pezzetto di storia per un club ambizioso ma di provincia come lo è. Teundi professione non fa il cantante ma il centrocampista. E lo fa piuttosto bene.Privare Gasperini del suo giocatore più forte a pochi giorni dalla fine del mercato sarebbe stato visto come una sorta di tradimento al tecnico. La famiglia Percassi era altresì convinta che il valore di Teun sarebbe destinato a salire ancora, inesorabilmente.Koopmeiners si candida a diventare un uomo mercato nella prossima estate. Giuntoli stravede per l’exe lo vorrebbe portare alla. Qualche contatto è già andato in scena sia con l’Atalanta che con il giocatore, il club bianconero è consapevole che dovrà lavorare bene sul mercato in uscita per tentare di aprire una trattativa con la Dea.