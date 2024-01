Bologna, Calafiori è super: il retroscena a sorpresa sul Milan. Un top club prepara l’assalto

Esistono treni che possono cambiare la vita, o più semplicemente la carriera professionale. Calafiori è stato bravo a salire su quello del Bologna perché alla guida c’è Thiago Motta, ovvero la persona giusta per far sbocciare il talento di quello che veniva considerato come uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Riccardo si è immerso subito nella nuova realtà con serietà e ambizione, ha ascoltato i consigli dell’allenatore e ora si sta imponendo come uno dei migliori difensori del campionato. Sia da terzino che, soprattutto, da centrale sta inanellando una serie di prestazioni superlative con una continuità sorprendente.Una intuizione vincente e per fortuna del Bologna sono state diverse la scorsa estate. E pensare che anche il Milan aveva valutato concretamente l’acquisto di Calafiori come possibile vice-Hernández.prestito con diritto di riscatto. Ecco perché non era nemmeno partita una vera e propria trattativa.Le prestazioni di Calafiori non sono certo passate inosservate tanto che diversi club stranieri stanno monitorando la crescita del classe 2002.Ma non sarà certamente facile portare via Calafiori al Bologna perché il ragazzo ha trovato la felicità nella città degli asinelli. E anche da parte del presidente Saputo c’è tutta la volontà di godersi le prestazioni del ragazzo cresciuto nella Roma per il tempo più lungo possibile.