di Marina Belotti, inviata in Ucraina

"La cosa più bella è la consapevolezza di aver fatto vivere una serata unica al nostro popolo e alla nostra città. E' la conseguenza di tanti investimenti, anche conoscere nuovi stati e paesi è un'esperienza straordinaria. E' un grande successo portare più di cinquecento bergamaschi in Ucraina, il successo bissa quello della Primavera che ha vinto il girone in Youth League. E' davvero tutto irripetibile". L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, commenta lo storico traguardo degli ottavi di finale, in Champions League, conquistato questa sera.



“Ho sentito il primo tifoso dell’Atalanta, mio papà, se la merita una serata così. Può darsi che ci venga a prendere a Bergamo, magari lo troviamo ai piedi dell’aereo (ride, ndr)” prosegue Percassi.