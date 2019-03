Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla a L'Eco di Bergamo del mercato degli orobici: "Gasperini via? Non abbiamo riscontri. Forse perché sanno già cosa risponderemo: non se ne parla. Gasperini è l’uomo giusto col gruppo giusto. Il mister ha grandi meriti e altri tre anni di contratto. Non si discute. Vedo giocare la squadra. La prossima Atalanta sarà competitiva, con Ilicic intoccabile come tanti altri".