Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve dell'attaccante dell'Atalanta: "Fin qui giudico positivamente la sua stagione, mi aspettavo potesse far bene ma non mi aspettavo tutto e subito. Al di là dei gol che si fanno o si sbagliano, a colpirmi è stata la sua grande personalità. Ne parlavo proprio con Musa e l'ho messo al corrente di questo aspetto".



SULL'INTERESSE DELLA JUVE E DI ALTRI TOP CLUB - "Non posso commentare nulla, semplicemente perché non ho avuto contatti con nessuno. Stiamo aspettando di vedere come andranno le cose con il ragazzo. Chi non sarebbe contento di esser accostato alla Juve? Ma a Bergamo si trova bene. È felice, i tifosi lo fanno sentire un grande giocatore anche se ha soltanto diciannove anni".