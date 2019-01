Dopo quasi due mesi di digiuno, il Papu Gomez è tornato in gol nella netta vittoria della sua Atalanta sul Sassuolo nell'ultima giornata del girone d'andata. Un 6-2 che ha fatto chiudere col sorriso il 2018 dei nerazzurri e dell'argentino, tentato ora da un'offerta di mercato.



C'È L'OFFERTA - L'Al Hilal, infatti, ha messo gli occhi sul Papu e sta provando concretamente a portarlo in Arabia Saudita. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è già pronta una prima proposta da 15 milioni di euro per il club del presidente Percassi, oltre a un ricco ingaggio per il capitano nerazzurro.



DUE OSTACOLI - Una volontà, quella dell'Al Hilal, che si scontra però con due ostacoli. L'Atalanta è già impegnata nella ricerca di un sostituto di Rigoni (la cui esperienza a Bergamo si può considerare virtualmente conclusa) e, in questo senso, ha chiesto informazioni alla Sampdoria su Caprari. Difficilmente i nerazzurri si priverebbero anche di Gomez, valutato comunque 20 milioni di euro. Chi non è disposto nemmeno a prendere in considerazione un addio del Papu è Gian Piero Gasperini, che ritiene l'argentino fondamentale per il suo gioco e per lo spogliatoio. L'Al Hilal ci prova davvero, ha messo Gomez nel mirino. Per strapparlo alla Dea, però, potrebbero non bastare i milioni.