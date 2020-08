Era il primo e finora unico acquisto dell'Atalanta Simone Muratore, il centrocampista ex Juve Under 23, eppure, stando a Sky Sport, starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi di un prestito annuale.



Lasciata la Juventus per approdare all’Atalanta, Muratore diverrebbe a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro il 1° settembre 2020, quando cioè potrebbe essere ormai lontano da Bergamo: la Reggiana sta infatti lavorando alacremente in queste ore con il club bergamasco per un prestito secco annuale.



La società orobica preferirebbe girarlo subito al club emiliano per fargli maturare esperienza in Serie B.