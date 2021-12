Cesare Prandelli, ex allenatore dell’Atalanta, parla a Bergamo Tv in vista dell’impegno europeo dei nerazzurri: “Questo è un campionato meraviglioso, dopo tanti anni di monotonia, con cinque tifoserie che possono sognare. Ci sono tutti i presupposti, con gli scongiuri del caso. Dire l'Atalanta è da scudetto... È una realtà del calcio europeo, con un marchio ben preciso, una delle poche squadra riconoscibili in Europa. Come si prepara la gara contro il Villarreal? Lo sa benissimo l'allenatore, non ha bisogno dei consigli. Ci sono più forze nervose che dal punto di vista strategico. Può combattere su ogni campo d'Europa”.