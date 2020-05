, oggi allenatore dell'Under 17 del Venezia, è intervenuto nella diretta di CalcioAtalanta.it, per parlare della ripartenza della Serie A e della sua esperienza a Bergamo: "Con l'Atalanta è stata una stagione ricca di momenti belli, mail Milan quell'anno vinse poi la Champions League a fine stagione, un'emozione unica, non potevo chiedere di più, un gol bello,Ma lui è mancino, è più facilitato! (ride, ndr)"."Bella domanda, due grandissimi giocatori, con caratteristiche diverse,, senza il trequartista invece avere un riferimento comeche dettava i tempi alla squadra era importante"."Dopo un inizio timido dal punto di vista emotivo,in Italia già da anni ha un'identità di gioco precisa. Ci sono tante incognite però ora, si viene da tre mesi di stop e quanto fatto prima passa in secondo piano,, ma dipenderà da chi affronterà., è la passione che muove i giocatori, e per i tifosi dell'Atalanta che seguivano la squadra anche in trasferta sarà più dura"."Il settore giovanile dell'Atalanta è un punto di riferimento per qualsiasi allenatore, io ho avuto la fortuna di respirare l'aria di Zingonia,