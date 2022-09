Schierare Pasalic falso nove per rompere le linee e sorprendere la Roma, togliendole punti di riferimento lì davanti. Questa è l'idea di mister Gasperini per la trasferta all'Olimpico, dove si è portato 20 nerazzurri.



Nel suo 3-4-2-1 Musso, Toloi, Demiral e Okoli proveranno a ostacolare Dybala, de Roon e Koopmeiners saranno il muro in mediana, con Hateboer e Soppy a correre sulle fasce e Pasalic e Lookman (o Malinovskyi) dietro a uno tra Højlund e Muriel.