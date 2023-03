Non solo Juve e Atletico Madrid, anche l'Inter ha bussato alla porta dell'Atalanta per il difensore e centrocampista 19enne Giorgio Scalvini.



La cifra di partenza è sempre quella, 40 milioni di euro, ma Zhang, molto amico di Luca Percassi, non vuole badare a spese per il sostituto di Skriniar, diretto a Parigi la prossima estate. Il nazionale Scalvini è in corsa per un posto nella retroguardia nerazzurra con Djalò, l'altro nerazzurro Demiral e Pavard.