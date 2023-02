Il centrocampista e trequartista dell'Atalanta Teun Koopmeiners, che proprio oggi compie 25 anni, sarà una delle plusvalenze del mercato nerazzurro. L'Atalanta l'aveva acquistato dall'AZ Alkmaar per 'soli' 14 milioni nel penultimo giorno di mercato dell'estate 2021 e tra cinque mesi, in caso di mancata qualificazione in Champions, è pronta a guadagnarne almeno 36.



La base d'asta che coinvolge la Premier, Liverpool in pole, è infatti di 50 milioni di euro a campionato ancora in pieno svolgimento. In Italia anche la Juventus ha aperto un sondaggio verso il centrocampista dell’Atalanta, ma l'alta valutazione del club bergamasco rende complicato l'affare. L'olandese potrebbe quindi lasciare la Serie A dopo soli due anni.