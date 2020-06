L'esterno sinistro dell'Atalanta è tornato più in forma che mai dopo i quattro mesi di stop forzato. L'entourage dell'Inter l'ha seguito a stretto giro, sa che l'ala che fa volare la Dea si è allenata tutti i giorni rimanendo a Bergamo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Assistman contro il Sassuolo e goleador ai danni della Lazio.



LA CORTE- Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, che trema all'idea di trovarselo di fronte tra l'1 e il 2 agosto, lo vuole nel suo 3-5-2 al posto di Biraghi, ma c'è la concorrenza del Chelsea che cerca un sostituto di Marcos Alonso. Dal canto suo, mentre l'Atalanta si prepara a un'asta da oltre 35 milioni di euro, Robin Gosens aspetta la chiamata dal ct della nazionale tedesca Joachim Löw, che ormai non può più fare a meno di lui per Euro2021.



I NUMERI- Sei assist e nove reti stagionali, di cui una in Champions League contro lo Shakhtar, il tedesco non è mai stanco: quando Tullio Gritti ieri l'ha richiamato in panca, non l'ha presa bene. Se al momento il laterale dell’Atalanta ha già raggiunto Andrea Conti, 8 gol nel 2016-17,nella classifica dei difensori goleador, adesso vuole fare meglio di Christian Maggio, arrivato a 9 nella Sampdoria del 2007-08.