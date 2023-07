Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole saperne di mollare il colpo, e pochi giorni fa è tornato alla carica per Teun Koopmeiners, il jolly d'attacco di mister Gasperini e perno della sua Atalanta. Come racconta il Corriere dello Sport svelando un retroscena, De Laureentiis ha telefonato ai Percassi e senza giri di parole ha chiesto loro: "Lo vendete?".



L'Atalanta però stava per chiudere la storica cessione di Højlund allo United per 85 milioni di euro e aveva da poco rinnovato il contratto a Koopmeiners, con ritocco fino al 2027. Il club bergamasco, con questo tesoretto, non ha bisogno di fare cassa. Koopmeiners resta a Bergamo, almeno un altro anno.