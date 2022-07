Beppe Marotta è pronto a salutare un altro dei suoi: Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999 reduce da una buona stagione all'Empoli, ha già detto sì all'Atalanta. Mister Gasperini lo vorrebbe già per il ritiro che da venerdì vedrà i nerazzurri impegnati a Clusone. L'unico ostacolo è il divario tra richiesta dell'Inter, 20 milioni, e offerta dell'Atalanta, che si è fermata a 15 con i bonus.



L'affare, che farebbe contenti entrambi i club, potrebbe chiudersi intorno a una cifra a metà: sui 16/17 milioni. Non è escluso che la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, oppure col diritto di recompra per l'Inter.