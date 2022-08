Il Tottenham, battuta la concorrenza del Nottingham, sta pressando l'Atalanta per avere il suo trequartista ucraino Ruslan Malinovskyi.



I Percassi lo lasceranno andare a una sola condizione: monetizzare subito la sua cessione, incassando più dei 15 milioni spesi per acquistarlo. Al momento il club inglese però lo preleverebbe solo in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Le parti stanno trattando.