Riccardo Pecini, l'uomo del mercato in casa Spezia, ha parlato con l'agente del difensore dell'Atalanta Reca che avrebbe in ballo alcune pendenze reclamate e non liquidate dalla società.



Congelato l'affare Piccoli, mister Gasp dopo l'amichevole contro il Pordenone vorrebbe rimanesse a Bergamo per rinforzare l'attacco nerazzurro, intanto patron Percassi ha dato il via libera all'approdo di Colley e Kovalenko allo Spezia.