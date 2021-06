Il centrocampista classe 1997 dell'Atalanta Matteo Pessina, impegnato con gli Azzurri del ct Mancini, è al centro dell'attenzione sotto i riflettori del mercato.



UN ALTRO ANNO- L'Inter fa sul serio, ma il club orobico non è intenzionato a cederlo se non per 20 milioni di euro. Percassi tentenna perché non vuole garantire il 50% dell’incasso al Milan: l'obiettivo è far raggiungere al ragazzo le 100 presenze con la maglia dell’Atalanta, e ne mancano solo 41, una stagione: la prossima.