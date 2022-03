Hassane Niang Baye è il mediatore culturale della Rinascita Refugees, dove l'attaccante dell'Atalanta Moustapha Cissé (esordio con gol contro il Bologna) è arrivato a 16 anni. Ma Hassane è anche l’allenatore della Rinascita Refugees, dove il calciatore ha iniziato la sua avventura sportiva senza però poter disputare partite in Seconda categoria a causa del regolamento. “Cissé si era messo di impegno per fare l’elettricista, ma voleva anche imparare a fare il pizzaiolo. Gli piaceva lavorare ed è sempre rimasto molto umile. Si vedeva che aveva qualcosa in più degli altri”, spiega il suo primo allenatore a La Gazzetta dello Sport.



La Dea lo ha scoperto nel corso di una partita di calcio a 5 su segnalazione dell'avvocato Roberto Nitto. Il responsabile dell’area scouting della Dea Roberto Marta si è fidato e ha inviato un collaboratore in provincia di Lecce proprio per visionarlo. Ora Cissè ha firmato un accordo da tre anni con opzione per il quarto e vive nel convitto dell’Atalanta.