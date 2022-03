Mentre il campionato si avvicina alla conclusione, non c'è ancora una data per il recupero di Atalanta-Torino. La partita era originariamente in programma lo scorso 6 gennaio ma non si è giocata per via del provvedimento dell'Asl del capoluogo piemontese che ha bloccato la squadra granata per i vari casi di Covid nel gruppo squadra.



Il Giudice Sportivo ha decretato che la partita dovrà essere recuperato ma, al momento, una data non è ancora stata decisa.