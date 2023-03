Scalvini e Okoli, la Juventus punta al doppio colpo in casa Atalanta per disegnare la difesa del futuro.



Se per il duttile azzurro servono però oltre 40 milioni di euro, oltre che battere la concorrenza del City e del Bayern tra le altre, per il giovane ex Cremonese che tanto ha fatto bene con l'Under 21 ne basterebbero un terzo, 10.



Il ventunenne non sta più trovando spazio alla corte di Gasperini, che non lo lancia in campo dallo scorso 13 novembre: i contatti sono avviati.