Non solo quello dell'allievo Ivan Juric, per il dopo Gasperini a Bergamo filtra un altro nome. Contratto fino a giugno 2024 con opzione fino al 2025 a parte infatti, se l'Atalanta non si qualificherà in Europa per il secondo anno di fila è probabile che il ciclo Gasperini volga al termine.



Un suo calciatore ai tempi del Genoa, Thiago Motta, potrebbe quindi prendere il suo posto sulla panca nerazzurra. C'è però da sfidare la concorrenza dell'Inter, che sta monitorando il tecnico del Bologna.