Senza Scalvini e Zapata, l'Atalanta parte per La Spezia in emergenza difensiva e offensiva. Mister Gasperini dovrà fare i conti con un Palomino a mezzo servizio, reduce da un affaticamento e in dubbio fino all'ultimo minuto, e con i Ko di Toloi e Pezzella, oltre che dell'assenza di Ilicic.



Visti i buoni risultati del secondo tempo contro la Salernitana, il tecnico di Grugliasco potrebbe optare per una difesa a quattro, con Musso tra i pali, Hateboer e Maehle esterni di retroguardia insieme a Demiral e Djimsiti, de Roon e Freuler a centrocampo, e Malinovskyi-Koopmeiners-Pasalic dietro a Muriel.