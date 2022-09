Si va verso il ritorno della difesa a tre nel lunch match domenicale Atalanta- Cremonese. In porta Sportiello potrebbe dare il cambio a Musso, appena diventato papà, mentre nella retroguardia c'è spazio per l'ex del match che ben conosce i grigiorossi, Okoli, con Demiral e Toloi.



A centrocampo il giovane Scalvini potrebbe partire dal 1' con un olandese tra de Roon e Koopmeiners, mentre in fascia l'altro ex Zortea e Soppy potrebbero dare il cambio a Zappacosta e Hateboer. Tridente di new-entry: Ederson e Lookman dietro al goleador 19enne Højlund.