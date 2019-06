Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Duvan Zapata promette fedeltà all'Atalanta: "Sogno di alzare un trofeo in nerazzurro. Penso alla Dea, voglio restare. Qui sto benissimo e con i miei compagni abbiamo raggiunto un obiettivo storico. Tanto lavoro, che felicità...".



Il colombiano, classe 1991, prosegue: "Io, Ilicic e Gomez siamo completi: tra i top in circolazione". E sul futuro girone di Champions: "Anfield, Bernabeu e Camp Nou sono stadi speciali, ma non ci penso. Aspetto il sorteggio. Ce la giocheremo, a prescindere dall’avversario".