Non c'è pace per Demiral, il centrale turco finito fuori dal progetto dell'Atalanta, che si allena da solo da ormai un mese in cerca di una nuova destinazione. La società però, che ha speso 22 milioni per riscattarlo dalla Juve, non vuole perderci per cui non accetta formule di prestiti con diritto di riscatto.



Rspedita al mittente l'offerta dell'Inter, anche quella della Roma è stata un flop: Tiago Pinto era disposto a versare 2 milioni, questa volta con obbligo di riscatto fissato a 9, la metà però della cifra spesa dall'Atalanta. I Percassi, per non incappare in una minusvalenza, chiedono almeno 20 milioni totali.