In casa Atalanta prosegue la preparazione atletica in vista della sfida di domenica pomeriggio, ore 15, contro il Lecce per la settima giornata di andata del campionato di Serie A. Sarà l'esordio stagionale del 'Gewiss Stadium' con la nuova Curva Nord pronta ad attendere gli undici di Gasperini, per un impianto che si annuncia tutto esaurito.



La squadra nerazzurra ha svolto una seduta di lavoro 'al completo' con tutti i calciatori disponibili, dopo le sedute differenziate dei giorni scorsi in base al minutaggio della sfida Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Nella giornata di domani, la seduta di rifinitura a porte chiuse.