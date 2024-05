Atalanta, la vera "Dea" si chiama Ademola: questo Lookman vale i migliori al mondo

Prima una zampata in area di rigore a bruciare Palacios, poi due giocate da urlo con tunnel a Xhaka per il 2-0 e elusione di Tapsoba sul 3-0:, distruggendo il sogno del Bayer Leverkusen di completare una stagione senza mai perdere e consegnando all'Atalanta il primo trofeo continentale della sua storia.- Una singola Coppa Italia, all'inizio degli anni Sessanta: questa era la bacheca trofei della Dea prima di stasera, dopo le tre finali perse negli ultimi anni contro Lazio e due volte Juventus. Gli uomini di Gasperini sono riusciti a vincere dove tutti li davano per sfavoriti, forse anche grazie alla cabala.Più destino di così...

per prelevare questo attaccante anglo-nigeriano che prometteva bene, ma che non era riuscito a sfondare né in Germania, né in Inghilterra, con le maglie di Everton prima e di Fulham e Leicester poi.15 reti e 8 assist con le 3 che hanno proiettato l'Atalanta nella storia del calcio europeo, esattamente come 15 sono state le reti e 8 gli assist nella prima stagione in Lombardia; solo che quest'anno sono state meglio distribuite, e inoltre mancano ancora due partite, l'ultima di campionato contro il Torino e il recupero del 2 giugno contro la Fiorentina.

- Per il suo ruolo, che non è da numero 9, per quello che ha fatto vedere anche con la(nella squadra ideale dell'ultima Coppa d'Africa, chiusa al secondo posto dietro la Costa d'Avorio), per quello che dà in campo ogni volta che viene schierato o inserito dalla panchina,, eccettuando il ristrettissimo Olimpo delle squadre più forti al mondo. Ma Ademola è un classe 1997, ha 27 anni ancora da compiere e ancora tre, verosimilmente, per raggiungere la vetta: chissà dove può arrivare, di questo passo.