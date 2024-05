. Così, dato che la banda Gasperini ha vinto l'Europa League, la Serie A porterebbe ben sei squadre alla prossima Champions League. Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta sono già certe di esserci.- L'eventuale sesto posto andrebbe alla Roma. Infatti, anche in caso di una sconfitta a Empoli e di una vittoria della Lazio in casa contro il Sassuolo domenica, a pari punti (63) i giallorossi verrebbero premiati dagli scontri diretti nei derby (0-0 all'andata e 1-0 con gol di Mancini al ritorno).

1. Inter 93 punti2. Milan 74 punti3. Bologna 68 punti4. Juventus 68 punti5. Atalanta 66 punti6. Roma 63 punti7. Lazio 60 punti.Genoa-Bologna (venerdì 24 maggio ore 20:45)Juventus-Monza (sabato 25 maggio ore 18:00)Atalanta-Torino (domenica 26 maggio ore 18:00)Atalanta-Fiorentina (domenica 2 giugno ore 18:00).- L'Atalanta ora è quinta in classifica con 66 punti, 2 in meno di Bologna e Juventus, ma ha giocato una partita in meno. Infatti, dopo il turno interno di domenica contro il Torino, la squadra bergamasca deve recuperare la gara rinviata con la Fiorentina sempre in casa il 2 giugno.

- Quindi, se non dovesse vincere nessuna di queste due partite facendo zero punti o solo un punto, l'Atalanta si classificherebbe in quinta posizione con 66 o 67 punti.- In caso di arrivo a pari punti con Juventus e Bologna, l'Atalanta sarebbe quinta per via della peggiore classifica avulsa negli scontri diretti.- Per lo stesso motivo l'Atalanta sarebbe quinta anche se arrivasse a pari punti con il Bologna dietro alla Juventus.- Invece se l'Atalanta arrivasse dietro al Bologna a pari punti con la Juventus, gli scontri diretti con i bianconeri sono in parità e quindi conterebbe prima la differenza reti e poi i gol segnati, attualmente a vantaggio dell'Atalanta che così sarebbe quarta.

- Ovviamente se vincesse entrambe le ultime due partite di campionato l'Atalanta arriverebbe terza in classifica con 72 punti, davanti a Bologna e Juventus che possono arrivare al massimo a quota 71. Il terzo gradino del podio andrebbe alla squadra di Gasperini anche in caso di arrivo a pari punti con la Juventus (quarta) davanti al Bologna (quinto). Invece l'Atalanta sarebbe quarta se arrivasse a pari punti con il Bologna (terzo) davanti alla Juventus (quinta).- In caso di arrivo a pari punti, il regolamento della Serie A prevede gli spareggi soltanto per lo Scudetto e la salvezza. Negli altri casi, come i piazzamenti per le coppe europee, contano questi criteri nell'ordine:

- punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della classifica avulsa;- differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;- differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;- maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;- sorteggio.Atalanta-Juventus 0-0Juventus-Atalanta 2-2Bologna-Atalanta 1-0Atalanta-Bologna 1-2Juventus-Bologna 1-1Bologna-Juventus 3-3.1. Bologna: 8 punti2. Juventus: 4 punti3. Atalanta: 2 punti.

1. Atalanta: + 28 (67 gol fatti e 39 subiti)2. Bologna: +24 (54 gol fatti e 30 subiti)3. Juventus: + 21 (52 gol fatti e 31 subiti).